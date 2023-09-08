Донатившая ВСУ певица Ани Лорак вернулась на российское ТВ

После антироссийских заявлений, слёзных постов на украинском языке и поддержки киевских националистов сборами с концертов певицу Ани Лорак снова позвали на федеральный канал. Она оказалась в жюри музыкального шоу "Ты супер!" на НТВ.

Фото: "Ani Lorak" by proteusbcn is licensed under CC BY 2.0.

Почему именно на неё пал выбор продюсеров — вопрос. Как и то, почему руководство канала это вообще допустило, отметил в своём Telegram журналист и телеведущий Руслан Осташко.

"Отговорка "а мы не знали" не сработает — телевизионщики всегда всё знают. Небывалыми рейтингами выбор Лорак тоже объяснить не получится — россияне предателей не любят. Талантливых исполнителей на российской эстраде тоже хватает. Почему бы не выбрать тех, кто не выступает/выступал против РФ?" — заметил он.

По мнению Осташко, причина может заключаться в том, что в руководстве НТВ есть такие же предатели, поддерживающие ВСУ.

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Ани Лорак вернулась на российское телевидение