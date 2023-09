После антироссийских заявлений, слёзных постов на украинском языке и поддержки киевских националистов сборами с концертов певицу Ани Лорак снова позвали на федеральный канал. Она оказалась в жюри музыкального шоу "Ты супер!" на НТВ.

Фото: "Ani Lorak" by proteusbcn is licensed under CC BY 2.0.