На Украине демонстративно "поблагодарили" певицу Ани Лорак за спонсирование ВСУ

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В украинских соцсетях распространяется фото с "благодарностью" якобы объявленной лично начальником Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым певице Каролине Куек (Ани Лорак). Об этом пишет в своём Telegram-канале ведущий Руслан Осташко.

Фото: eg.ru

Он отметил, что сама певица эту новость пока никак не комментирует. Однако ясно, что её попытка "погастролировать" в России будет последней, добавил журналист.

По его мнению, это может быть и вбросом, суть которого в том, чтобы слить Лорак и либо оставить на Украине, заставив работать на СБУ, либо выдавить её, если она начнёт оправдываться, что ВСУ не помогала.

"Версия с попыткой оправдаться вряд ли случится, а значит, российская публика больше её не увидит", — заключил Осташко.

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