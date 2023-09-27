Певица Ани Лорак заявила, что ничего не боится после критики её позиции по поводу СВО

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певицу Ани Лорак критиковали длительное время из-за неясной политической позиции, что вынудило её временно уйти из медийного пространства и отказаться от концертных выступлений. Недавно она объявила, что больше не испытывает страха перед возможными преградами.

Фото: "Ani Lorak" by proteusbcn is licensed under CC BY 2.0.

Артистка вернулась на отечественное телевидение, после того как российское общество не приняло её политические взгляды. На родной Украине от неё тоже отказались.

В настоящее время Лорак заняла место в жюри шоу "Ты супер!" на федеральном канале, и её творческая деятельность снова ожила. В данный момент артистка готовится к большому сольному концерту, посвящённому её дню рождения. Пересмотрев прошлые события, певица осознала, что теперь готова преодолевать любые трудности.

В беседе с "Вечерней Москвой" Лорак отметила, что прошла множество жизненных испытаний, боли, предательства и "ещё столько всего, что кажется, я умирала несколько раз". Поэтому она не испытывает страх на данный момент.

"Если суждено, ты завтра можешь не проснуться, а если позволено просыпаться каждый день, то в этом есть смысл, значит, я нужна и моя миссия не закончена. Я могу служить своим искусством людям", — рассказала Лорак.

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