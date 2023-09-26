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Певица Ани Лорак рассказала, в чем заключается ее особая миссия

1:26
Шоу-бизнес

Украинская певица Ани Лорак, которая проходила проверку на сотрудничество с ВСУ, в честь своего юбилея даст большой сольный концерт в Москве. По ее словам, у нее, как артиста, в непростые времена есть особая миссия.

Певица Ани Лорак рассказала, в чем заключается ее особая миссия
Фото: prt scr youtube.com/Ани Лорак

Финалистка "Евровидения" последний раз выступала в столице со своим шоу пять лет назад. Поэтому грядущее мероприятие для нее особенно важно.

"Я считаю, что у меня такая миссия, Бог дал голос, и я не имею права подвести его. Мы, артисты, должны людьми оставаться, нести светлое… Ради этого и существует профессия артиста", — заявила исполнительница.

По ее словам, она нашла свое призвание в том, чтобы помогать детям, ведь сама она выросла в интернате. Лорак не понаслышке знает, как тяжело, когда твои родители беженцы и остались без крова.

"Разве можно разделять детей на своих и чужих? Чужих детей не бывает! Я вижу, что важны поддержка и любовь. Часть денег от концерта пойдет в фонд "Счастливое детство". Он помогает детям, которые пострадали от этой ситуации", — рассказала Ани.

Певица отметила, что старается своим творчеством помочь людям пережить темные времена. Она отметила, что "чтобы комната перестала быть темной, достаточно маленькой щелочки света".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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