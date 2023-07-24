Экс-солистка группы "Блестящие", телеведущая Ольга Орлова поделилась с подписчиками совместной фотографией её падчерицы и дочери.
В своём личном блоге Ольга Орлова опубликовала фото, на котором запечатлены её падчерица и дочь Анна. Ведущая отметила, что у неё с дочерью мужа Валерия от предыдущего брака замечательные отношения.
"У меня чудесные отношения с дочерью Валерия. Посмотрите, как Аня похожа на сестрёнку", — подписала снимок Орлова.
Напомним, 6 февраля знаменитость стала мамой во второй раз. Муж Ольги Орловой непубличная личность, не ведёт соцсети, а также редко выходит в свет.
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