Ольга Орлова ответила на критику из-за её отношения к дочери: "Для собак это нормально, для детей — нет!"

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Подписчики певицы, экс-участницы группы "Блестящие" и ведущей "Дома-2" Ольги Орловой раскритиковали её подход по уходу за новорождённой дочерью.

В феврале Ольга Орлова во второй раз стала мамой. У 45-летней артистки родилась дочь Анна. В своём личном блоге знаменитость рассказывает о новом статусе молодой мамы, а также делится подробностями по уходу ха ребёнком.

Недавно певица рассказала, что выступает за раздельный сон с ребёнком. Её дочь Аня спит в отдельной комнате. Однако подписчики Орловой отметили, что вместе с артисткой в одной комнате спят её собаки. Это стало поводом для возмущения поклонников.

Ведущая "Дома-2" не стала молчать и поинтересовалась у хейтеров, почему они решили, что она живёт неправильно.

"Я сплю в комнате, в которой температура всего плюс 15-16 градусов. Для собак это нормально, для детей — нет!", — написала Ольга в своём блоге.

Вдобавок к этому, знаменитость подчеркнула, что в её доме у каждого члена семьи имеется своё комфортное пространство.

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Ольга Орлова: второй брак, беременность после 40-ка, дружба