Техноблогера Wylsacom подозревают в неуплате налогов

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Техноблогера Wylsacom (Валентин Петухов) подозревают в неуплате налогов. Его ждёт налоговая проверка.

Фото: https://www.instagram.com/p/CsROZ0Mt3V6/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

По информации портала Mash, в ближайшее время налоговая тщательно изучит всю финансовую документацию Валентина, и если найдут нарушения — отправят бумаги в МВД для возбуждения уголовного дела относительно блогера.

Wylsacom прокомментировал ситуацию в беседе с НСН. Валентин сообщил, что только узнал об обвинении в свой адрес и ничего нового сказать не может. Он также добавил, что он и его коллеги регулярно проходят проверки и плановые и внеплановые, и свежей налоговой проверки не было.

Техноблогер добавил, что его коллеги и он сам оформляют все данные по закону РФ.

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