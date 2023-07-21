Техноблогера Wylsacom (Валентин Петухов) подозревают в неуплате налогов. Его ждёт налоговая проверка.
По информации портала Mash, в ближайшее время налоговая тщательно изучит всю финансовую документацию Валентина, и если найдут нарушения — отправят бумаги в МВД для возбуждения уголовного дела относительно блогера.
Wylsacom прокомментировал ситуацию в беседе с НСН. Валентин сообщил, что только узнал об обвинении в свой адрес и ничего нового сказать не может. Он также добавил, что он и его коллеги регулярно проходят проверки и плановые и внеплановые, и свежей налоговой проверки не было.
Техноблогер добавил, что его коллеги и он сам оформляют все данные по закону РФ.
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