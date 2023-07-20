Фигурист Роман Костомаров вышел на связь с поклонниками.
Спортсмен опубликовал видео в социальной сети TenChat. В ролике Костомаров вместе со своей супругой Оксаной Домниной пожелал пользователям здоровья и любви.
Кроме того, олимпийский чемпион подчеркнул, что старается адаптироваться к новой жизни. По его словам, в этом ему очень помогает жена.
"Что же делать, в такие мы сегодня поставлены условия. Но надо жить дальше и бороться”, — отметил Костомаров.
Фигуриста выписали из больницы в начале июля. Роман был госпитализирован с пневмонией в январе 2023 года. Из-за тяжёлых последствий заболевания спортсмен перенёс несколько операций по ампутации и инсульт.
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