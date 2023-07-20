Роман Костомаров вышел на связь с поклонниками и рассказал о своей новой жизни

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигурист Роман Костомаров вышел на связь с поклонниками.

Фото: rsport.ria.ru

Спортсмен опубликовал видео в социальной сети TenChat. В ролике Костомаров вместе со своей супругой Оксаной Домниной пожелал пользователям здоровья и любви.

Кроме того, олимпийский чемпион подчеркнул, что старается адаптироваться к новой жизни. По его словам, в этом ему очень помогает жена.

"Что же делать, в такие мы сегодня поставлены условия. Но надо жить дальше и бороться”, — отметил Костомаров.

Фигуриста выписали из больницы в начале июля. Роман был госпитализирован с пневмонией в январе 2023 года. Из-за тяжёлых последствий заболевания спортсмен перенёс несколько операций по ампутации и инсульт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Роман Костомаров и Оксана Домнина обратились к поклонникам