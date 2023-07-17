Актёра Ивана Краско переводят в обычную палату после экстренной операции из-за последствий инсульта.
О состоянии отца РИА "Новости” рассказал Фёдор Краско. По словам наследника артиста, состояние Ивана Ивановича стабилизировалось.
Актёра госпитализировали в реанимационное отделение медцентра им. Алмазова на прошлой неделе. Артист почувствовал себя плохо, у него парализовало конечности, появилась одышка.
В медучреждении Ивана Краско прооперировали. В субботу ему стало значительно лучше.
Помощница 92-летнего артиста ранее сообщила журналистам, что на фоне приёма сильных медикаментов у него начались галлюцинации.
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