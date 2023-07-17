Актриса РФ Раиса Рязанова сообщила, что известной украинскую артистку Аду Роговцеву сделала Россия

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Раиса Рязанова прокомментировала поступок коллеги Ады Роговцевой после её антироссийского интервью. Она отметила, что актриса стала известна только благодаря вниманию и продвижению российскими режиссёрами в киноиндустрии.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта Александра Мохова

Рязанова подчеркнула, что неоднократно встречалась с Роговцевой и другими украинскими артистами на съёмочной площадке. Многие из них стали популярны после работы с киноделами России.

"Кто её сделал известной артисткой Адой Роговцевой? Россия!. Это здесь она снималась в "Укрощении огня", "Вечном зове". Это были главные роли, которые российские режиссёры поручали украинским актёрам", — сказала актриса в беседе с aif.ru.

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