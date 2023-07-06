Актёр Кирилл Кяро оправдался за критику в адрес Никиты Михалкова

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Кирилл Кяро высказался о скандальном интервью, в котором он якобы раскритиковал Никиту Михалкова и Карена Шахназарова.

Фото: mk.ru

По словам артиста, он не хотел обидеть мэтров российского кинематографа. В своём видеообращении актёр заверил поклонников, что его критические высказывания в интервью — это результат недобросовестного подхода к работе журналистов.

"Я стал жертвой провокации. Мне не присылали интервью перед публикацией, со мной не обсуждался выход материала. Известные режиссёры упоминались мною только в уважительном ключе", — отметил Кяро.

Актёр добавил, что очень любит творчество Михалкова и Шахназарова. Звезда сериала "Нюхач" признался, что даже не надеется на совместную работу с режиссёрами из-за их недосягаемого уровня.

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