Ежегодный конкурс эстрадной песни Евровидение-2023 стартовал в Ливерпуле. Россию отстранили от участия в шоу после начала спецоперации на Украине. Однако российские артисты много не потеряли, поскольку Европа ценит полную вакханалию на сцене. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

В первом полуфинале представители хорватской группы Let 3 вышли на сцену в юбках и с ярким макияжем. В конце номера мужчины разделись и остались в майках и трусах. В финал хорваты прошли.

Также зрители были шокированы внешним видом вокалиста немецкой группы Lord of the Lost. Певец появился на сцене в латексном красном костюме, который обтянул все его достоинства. Представитель Финляндии Käärijä также решил сделать акцент на своём наряде. Он отдал предпочтение кофте кислотного цвета, которая состоит из одних рукавов.

Кроме того, поклонники Евровидения устроили скандал из-за новой системы объявления результатов всем участникам. Зрители заявили, что музыканты не должны быть на сцене во время оглашения баллов, поскольку это может травмировать их психику. Организаторы уступили публике за несколько часов до начала шоу.

В этом году в Евровидении приняло участие минимальное количество стран за последние несколько лет. Болгария, Черногория, Словакия, Северная Македония, Монако, Босния и Герцеговина, Люксембург и Андорра отказались участвовать в конкурсе из-за финансовых трудностей.

