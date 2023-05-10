На телеведущую Ольгу Бузову напали украинские туристы в Цюрихе

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ольга Бузова отправилась на отдых в Цюрих. Однако в отеле её встретили украинские туристы и напали на певицу с требованием высказаться против спецоперации российской армии.

Фото: eg.ru

На опубликованных кадрах один из украинцев начал оскорблять Бузову и задавать провокационные вопросы. Телеведущая не стала отвечать на нападки разъярённых туристов и ушла от разговора.

"Оля, подойди сюда, чё ты боишься, чё ты тикаешь? Сволочь", — заявили украинцы.

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