Телеведущая Ольга Бузова отправилась на отдых в Цюрих. Однако в отеле её встретили украинские туристы и напали на певицу с требованием высказаться против спецоперации российской армии.
На опубликованных кадрах один из украинцев начал оскорблять Бузову и задавать провокационные вопросы. Телеведущая не стала отвечать на нападки разъярённых туристов и ушла от разговора.
"Оля, подойди сюда, чё ты боишься, чё ты тикаешь? Сволочь", — заявили украинцы.
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