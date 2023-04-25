Певец Митя Фомин вынужден был петь на фоне мусорных куч в республике Башкортостан.
Бывший солист группы Hi-Fi выступил на Центральной площади города Сибаи. Моменты со своего выступления Митя Фомин разместил в социальных сетях.
Подписчики артиста обратили внимание на то, что Фомину пришлось передвигаться рядом с грудой мусора.
Ранее сообщалось, что оставшийся в России Митя Фомин успокоил россиян: "Всё будет хорошо".
Как сообщает издание mkset.ru, фолловеры пристыдили жителей города за такой приём артиста. Они оставляли комментарии с упрёками под постом в аккаунте исполнителя.
"За Башкирию стыдно, неужели нельзя было убраться?!";
"Какая грязь на площади, мусора летает… люди-свиньи, зато песни им подавай", — делились своими возмущениями интернет-пользователи.
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