Митю Фомина заставили выступать среди куч мусора в Башкортостане: "Люди-свиньи"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Митя Фомин вынужден был петь на фоне мусорных куч в республике Башкортостан.

Бывший солист группы Hi-Fi выступил на Центральной площади города Сибаи. Моменты со своего выступления Митя Фомин разместил в социальных сетях.

Подписчики артиста обратили внимание на то, что Фомину пришлось передвигаться рядом с грудой мусора.

Ранее сообщалось, что оставшийся в России Митя Фомин успокоил россиян: "Всё будет хорошо".

Как сообщает издание mkset.ru, фолловеры пристыдили жителей города за такой приём артиста. Они оставляли комментарии с упрёками под постом в аккаунте исполнителя.

"За Башкирию стыдно, неужели нельзя было убраться?!"; "Какая грязь на площади, мусора летает… люди-свиньи, зато песни им подавай", — делились своими возмущениями интернет-пользователи.

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Митя Фомин в Уфе: Всё будет хорошо.