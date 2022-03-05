Оставшийся в РФ Митя Фомин успокоил россиян: "Всё будет хорошо"

Солист группы Hi-Fi Митя Фомин не последовал примеру своих коллег по шоу-бизнесу, которые спешно покинули Россию. Певец уверил, что, несмотря на катаклизмы, страна встанет на ноги.

Митя Фомин с готовностью ответил на просьбы поклонников спеть свою позитивную песню под названием "Всё будет хорошо". Он попытался успокоить напуганных и растерянных сограждан в период, когда проходит спецоперация на Украине, а Запад пытается задушить экономику России санкциями.

"Всё неминуемо должно закончиться. Там договорятся, тут примирятся, и мы скоро окажемся в точке, которая заставит нас смотреть вперёд, а не по сторонам…", — написал артист в своём Instagram-аккаунте.

46-летний певец рассказал, что на его глазах страна переживала непростые времена, однако всё закончилось экономическим ростом и приходу к цивилизованным стандартам.

"Мы переживём", — заявляет певец, призывая потуже "затянуть пояса", отказаться от ненужных покупок и путешествий.

Фомин призвал всех продолжать жить и работать, питаться отечественными продуктами, смотреть российское кино, ходить в театры.

"Cтрана, которая выиграла Великую Отечественную войну, и столько раз переживала трагедии, точно встанет на ноги и не даст своему народу сгинуть. Страна, которая столько лет жила за железным занавесом, переживёт и этот натиск и отток одновременно", — выразил своё мнение певец.

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