Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров спел песню про панику в рядах российской элиты.
Спецоперация на Украине, повлекшая за собой антироссийские санкции, не на шутку испугала российских звёзд. Многие из знаменитостей поспешили покинуть родину. Временно уехала из России Ксения Собчак, забрав с собой сына Платона. Её супруга Константина Богомолова, по словам Божены Рынски, видели в аэропорту Шереметьево у гейта в Тель-Авив.
Многие звёзды выступили с пацифистскими воззваниями. Эту ситуацию Шнуров едко высмеял в своей новой песне на злобу дня под названием "Прощай, элита!"
"Ну так куда ж кумир,
Ой, миль пардон,
С криками: "За мир!"
С*** он за кордон", — поёт солист группы "Ленинград" в своей полуфольклорной манере.
Музыкант предрекает конец красивой жизни.
"Полюбасу время кончилось колбас,
Форумов, фуршетов, биеннале,
К нам самим пришел полный Донбасс
И п**** всем гарантирован в финале", — гласят слова песни Шнурова.
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