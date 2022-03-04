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Автор Елена Былкина

Шнуров спел про крах российской элиты: "К нам самим пришёл полный Донбасс"

Общество

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров спел песню про панику в рядах российской элиты.

Шнуров спел про крах российской элиты: "К нам самим пришёл полный Донбасс"

Спецоперация на Украине, повлекшая за собой антироссийские санкции, не на шутку испугала российских звёзд. Многие из знаменитостей поспешили покинуть родину. Временно уехала из России Ксения Собчак, забрав с собой сына Платона. Её супруга Константина Богомолова, по словам Божены Рынски, видели в аэропорту Шереметьево у гейта в Тель-Авив.

Многие звёзды выступили с пацифистскими воззваниями. Эту ситуацию Шнуров едко высмеял в своей новой песне на злобу дня под названием "Прощай, элита!"

"Ну так куда ж кумир,
Ой, миль пардон,
С криками: "За мир!"
С*** он за кордон", — поёт солист группы "Ленинград" в своей полуфольклорной манере.

Музыкант предрекает конец красивой жизни.

"Полюбасу время кончилось колбас,
Форумов, фуршетов, биеннале,
К нам самим пришел полный Донбасс
И п**** всем гарантирован в финале", — гласят слова песни Шнурова.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Темы сергей шнуров
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