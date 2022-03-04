Шнуров спел про крах российской элиты: "К нам самим пришёл полный Донбасс"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров спел песню про панику в рядах российской элиты.

Спецоперация на Украине, повлекшая за собой антироссийские санкции, не на шутку испугала российских звёзд. Многие из знаменитостей поспешили покинуть родину. Временно уехала из России Ксения Собчак, забрав с собой сына Платона. Её супруга Константина Богомолова, по словам Божены Рынски, видели в аэропорту Шереметьево у гейта в Тель-Авив.

Многие звёзды выступили с пацифистскими воззваниями. Эту ситуацию Шнуров едко высмеял в своей новой песне на злобу дня под названием "Прощай, элита!"

"Ну так куда ж кумир,

Ой, миль пардон,

С криками: "За мир!"

С*** он за кордон", — поёт солист группы "Ленинград" в своей полуфольклорной манере.

Музыкант предрекает конец красивой жизни.

"Полюбасу время кончилось колбас,

Форумов, фуршетов, биеннале,

К нам самим пришел полный Донбасс

И п**** всем гарантирован в финале", — гласят слова песни Шнурова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен