Волочкова против выступлений балерин-трансгендеров на сцене: "Это уже не балет"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова высказала своё мнение о выступлениях британских балерин-трансгендеров.

Волочкова заявила, что такие люди не должны иметь место в мире искусства. Балерина была в шоке когда узнала, что на британской сцене выступает трансгендерная женщина. Она подчеркнула, что это не является балетом.

Волочкова также напомнила о своей работе в Большом театре и упомянула, что видела многое, включая мужчин с нетрадиционной ориентацией.

"Сколько я видела педерастии, а получается, что все они и пробиваются", — заявила балерина в беседе с Телеканалом "360".

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Волочкову шокировало выступление трансгендера на британской сцене