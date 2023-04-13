Волочкову шокировало выступление трансгендера на британской сцене

Анастасия Волочкова высказала своё мнение о выступлениях британских балерин-трансгендеров.
Волочкова заявила, что такие люди не должны иметь место в мире искусства. Балерина была в шоке когда узнала, что на британской сцене выступает трансгендерная женщина. Она подчеркнула, что это не является балетом.
Волочкова также напомнила о своей работе в Большом театре и упомянула, что видела многое, включая мужчин с нетрадиционной ориентацией.
"Сколько я видела педерастии, а получается, что все они и пробиваются", — заявила балерина в беседе с Телеканалом "360".
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