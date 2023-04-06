Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на низкую зарплату в начале карьеры в Большом театре

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о сумме своей зарплаты в Большом театре. Она отметила, что ей едва хватало на жизнь в Москве.

Волочкова переехала в Москву в 1998 году в возрасте 22 лет. Тогда она была солисткой Мариинского театра, но балетмейстер Владимир Васильев позвал её в Большой. Зарплата в столичном театре оказалась слишком маленькой, поэтому балерина с матерью буквально выживали.

"Мы приехали в Москву с мамой. В Большом театре мне платили 100 долларов, а наша съёмная квартира стоила 300. Приходилось выживать", — сказала Волочкова в беседе с "Мослентой".

Бывшая прима Большого театра подчеркнула, что была готова мириться с низкими гонорарами, потому что перенимала опыт у великих мастеров и была в начале своей карьеры.

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