Балерина Анастасия Волочкова рассказала о сумме своей зарплаты в Большом театре. Она отметила, что ей едва хватало на жизнь в Москве.
Волочкова переехала в Москву в 1998 году в возрасте 22 лет. Тогда она была солисткой Мариинского театра, но балетмейстер Владимир Васильев позвал её в Большой. Зарплата в столичном театре оказалась слишком маленькой, поэтому балерина с матерью буквально выживали.
"Мы приехали в Москву с мамой. В Большом театре мне платили 100 долларов, а наша съёмная квартира стоила 300. Приходилось выживать", — сказала Волочкова в беседе с "Мослентой".
Бывшая прима Большого театра подчеркнула, что была готова мириться с низкими гонорарами, потому что перенимала опыт у великих мастеров и была в начале своей карьеры.
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