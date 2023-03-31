Экс-депутат Госдумы Худяков: "мафия Пугачёвой" развалилась, но в стране остались её люди

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Хотя Алла Пугачёва давно покинула Россию, здесь остались её люди, контролирующие эстраду. Такое мнение высказал бывший депутат Госдумы.

Вот уже несколько месяцев народная артистка СССР Алла Пугачёва не находится на территории России, постоянно проживая в Израиле. Однако "королева отечественной поп-музыки" десятилетиями контролировала эстраду, и здесь осталась её опора в виде верных людей. В шоу-бизнесе таковых ещё очень много, как заявил бывший депутат Государственной думы Роман Худяков.

"Мафия Пугачёвой", которая превращала в "болото" российский шоу-бизнес, развалилась, — написал он в своем Telegram-канале. — Но её по-прежнему "боятся". Буквально "музыкальная мафия", о чём сейчас говорят в очищающемся от "пугачёвщины" шоу-бизнесе: "Пугачёва уехала — появилась возможность работать". Но люди Пугачёвой остались. Большие деньги очень сильно портят людей. И таланты продолжают гробить разнообразные пропугачёвские продюсеры".

По его мнению, даже с расстояния в тысячи километров Пугачёва по-прежнему оказывает значительное влияние на российскую эстраду. Кроме того, она имеет и амбициозные планы по триумфальному возвращению в Москву.

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