Известная российская певица Алла Пугачёва вышла на связь с поклонниками из Москвы в онлайн-формате.
Накануне артистка провела онлайн-встречу со своим фан-клубом "Алламания" прямо из Израиля. На встрече Пугачёва поздравила поклонников с началом весны и произнесла фразу, которую она повторяет уже больше 50 лет: "Весну разрешаю". Об этом сообщает StarHit.
Напомним, каждое первое воскресенье марта Примадонна собирает у себя дома звёздных гостей в честь начала весны. Однако в этом году артистке пришлось встречать весну в Израиле, поэтому она поблагодарила поклонников за соблюдение традиции. По словам Аллы Пугачёвой, в этот день она становится немного счастливее и беззаботнее.
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