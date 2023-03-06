Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками из Москвы в онлайн-формате

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская певица Алла Пугачёва вышла на связь с поклонниками из Москвы в онлайн-формате.

Накануне артистка провела онлайн-встречу со своим фан-клубом "Алламания" прямо из Израиля. На встрече Пугачёва поздравила поклонников с началом весны и произнесла фразу, которую она повторяет уже больше 50 лет: "Весну разрешаю". Об этом сообщает StarHit.

Напомним, каждое первое воскресенье марта Примадонна собирает у себя дома звёздных гостей в честь начала весны. Однако в этом году артистке пришлось встречать весну в Израиле, поэтому она поблагодарила поклонников за соблюдение традиции. По словам Аллы Пугачёвой, в этот день она становится немного счастливее и беззаботнее.

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