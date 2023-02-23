Певец Олег Газманов разочаровался в Алле Пугачёвой после антироссийских высказываний

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный певец Олег Газманов прокомментировал поведение Аллы Пугачёвой, которая после начала СВО на Украине осудила действия России и уехала из страны. Артист отметил, что не ожидал такого поступка от Примадонны.

Газманов в новом интервью журналистке Алёне Жигаловой высказал своё отношения к Пугачёвой и осудил её за антироссийскую позицию. Певец не стал скрывать, что артистка в своё время многое сделала для становления отечественной эстрады. Однако из-за отношения Аллы Борисовны к родине многие поклонники разочаровались в своём кумире.

"Для меня лично Алла Борисовна с её высказываниями вызвала большую горечь и разочарование", — сказал Газманов.

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