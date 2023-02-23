Певец Олег Газманов заявил, что считает гимн Украины "неправильным"

Певец Олег Газманов в интервью на YouTube-канале "Super" заявил, что готов написать новый гимн для Украины. По словам артиста, гимн должен отражать направление развития страны и иметь сакральные смыслы.

Газманов признался, что ему не очень нравится украинский гимн, в котором есть слова "ещё не умерла Украина". Также он сообщил, что сначала не воспринял всерьёз идею написания нового народного произведения.

"Правильный гимн — это сакральное произведение, которое показывает направление движения нации. Он становится сакральным, намоленным", — заявил Газманов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.