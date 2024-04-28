В России создают плавучую АЭС

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Росатом представил проект новейшей плавучей АЭС

1:26
Наука

Российская корпорация "Росатом" на особом событии в Санкт-Петербурге представила общественности проект перспективной плавучей атомной электростанции (ПАЭС), получившей название ПЭБ-100.

Росатом представил проект новейшей плавучей АЭС
Фото: atommedia.online by Анатолий Стребелев is licensed under Фонд "Росконкгресс"

Предполагается, что данную станцию будут предлагать потенциальным иностранным клиентам, которые все более интересуются плавучими энергетическими блоками.

С точки зрения техники известно только то, что ПЭБ-100 производит электрическую мощность 100 мегаватт благодаря двум реакторным установкам типа РИТМ-200М, а срок ее эксплуатации составляет не менее 60 лет.

На данный момент "Росатом" работает только над одной в мире плавучей атомной электростанцией, которая направлена на обеспечение электроэнергией город Певек на Камчатке. Эта станция состоит из плавучего энергоблока под названием "Академик Ломоносов" с реактором КЛТ-40С на борту, а также соответствующей береговой инфраструктурой.

Такие плавучие атомные электростанции относят к перспективным экологически чистым технологиям производства электроэнергии. Более того, только они способны полностью обеспечивать электроэнергией отдаленные районы и крупные промышленные объекты, где строительство стационарной высокоэнергетической электростанции является нецелесообразным или даже невозможным.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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