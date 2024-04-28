В России создают плавучую АЭС

Российская корпорация "Росатом" на особом событии в Санкт-Петербурге представила общественности проект перспективной плавучей атомной электростанции (ПАЭС), получившей название ПЭБ-100.
Предполагается, что данную станцию будут предлагать потенциальным иностранным клиентам, которые все более интересуются плавучими энергетическими блоками.
С точки зрения техники известно только то, что ПЭБ-100 производит электрическую мощность 100 мегаватт благодаря двум реакторным установкам типа РИТМ-200М, а срок ее эксплуатации составляет не менее 60 лет.
На данный момент "Росатом" работает только над одной в мире плавучей атомной электростанцией, которая направлена на обеспечение электроэнергией город Певек на Камчатке. Эта станция состоит из плавучего энергоблока под названием "Академик Ломоносов" с реактором КЛТ-40С на борту, а также соответствующей береговой инфраструктурой.
Такие плавучие атомные электростанции относят к перспективным экологически чистым технологиям производства электроэнергии. Более того, только они способны полностью обеспечивать электроэнергией отдаленные районы и крупные промышленные объекты, где строительство стационарной высокоэнергетической электростанции является нецелесообразным или даже невозможным.
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