Певец Олег Газманов заявил, что его пытались заставить поддержать нацистский лозунг в Дубае

Певец Олег Газманов в эфире передачи "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым прокомментировал скандальное выступление Валерия Меладзе в Дубае. Исполнитель отметил, что он сам там присутствовал, но уже уехал и не застал коллегу для разговора.

Газманов с начала спецоперации на Украине чётко обозначил свою позицию и выступал с поддержкой ВС РФ. Артист отметил, что к нему во время выступления тоже обратились с подобным запросом, но он "не повёлся".

"Я как раз пел свою композицию. И вдруг неожиданно двое ребят залезли прямо на сцену. От неожиданности я их сначала толкнул. Не знаю, подготовлено ли это было или нет. Они там что-то требовали, чтобы я сказал какие-то слова. Я на это не повёлся", — сказал певец.

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