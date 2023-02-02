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Певец Олег Газманов осудил Валерия Меладзе за поддержку Украины на корпоративе в Дубае

Культура

Певец Олег Газманов прокомментировал скандал с Валерием Меладзе на корпоративе в Дубае.

Певец Олег Газманов осудил Валерия Меладзе за поддержку Украины на корпоративе в Дубае

Газманов выступал на мероприятии до Меладзе. Изначально артист не планировал выходить на сцену, однако из-за опоздания Александра Реввы Олегу Михайловичу пришлось спеть несколько песен.

После выступления его сразу окружили люди, которые просили артиста высказать мнение по поводу спецоперации на Украине. Однако Газманов поспешил покинуть сцену.

"Я сказал им, что Новый год, нужно отдыхать. Потом охрана подошла. А в Сети этот эпизод прямо раздули", — рассказал певец в передаче "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия 1".

Выступавший после Газманова Меладзе оказался более разговорчивым. Он пошёл на поводу гостей и прославил Украину, правда, шёпотом и прикрыв рукой микрофон.

"С Валерием не пересёкся в тот вечер. Видел только видео. Не знаю, что он тогда чувствовал, но меня бы точно никто не смог заставить что-то подобное выкрикнуть. Ни за какие деньги", — констатировал Газманов.

Певец добавил, что вернувшиеся из зоны СВО солдаты навряд ли смогут простить артистам подобные выходки.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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