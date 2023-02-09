Певец, музыкант и внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков рассказал о жизни в США и о своём новом имени.
Никита Пресняков вслед за Аллой Пугачёвой решил эмигрировать из России. Сейчас музыкант вместе с женой Алёной Красновой живёт в США, где занимается своей творческой карьерой. Недавно он вышел на связь со своими поклонниками и рассказал о профессиональных достижениях. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Артист отметил, что в США стал серьёзнее относиться к своему творчеству, так как о нем написали в местной прессе.
"Снял клип легендам и уже попал во все СМИ! Я не верю, что это всё происходит со мной!" — признался Пресняков.
Для работы в Америке Никита решил сменить имя и взял псевдоним Nick Pres.
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