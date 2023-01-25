За чей счёт живёт эмигрировавший в США внук Пугачёвой

Эмигрировавший в США 31-летний Никита Пресняков активно ведёт творческую деятельность, которая приносит ему доход.

На днях Никита Пресняков рассказал в своих соцсетях о проекте, которым он был занят последнее время. Сын певицы Кристины Орбакайте снимал клип для американского рэпера, на монтаж которого у него ушло целых три дня. Более того музыканту пришлось работать даже в канун Нового года, когда вместе с супругой летал на Гавайи, где проходили съёмки ролика.

Напомним, Никита Пресняков переехал жить в США осенью прошлого года. Изначально он улетел один, а его жена Алёна Краснова осталась в Москве. Сейчас супруги воссоединились и не планируют разлучаться.

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