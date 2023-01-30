Певец Валерий Меладзе лишился рекламных контрактов в РФ и ликвидировал компанию "МБ Про"

Певец Валерий Меладзе после скандального выступления в Дубае и череды отмен концертов в России лишился крупных рекламных контрактов. Более того, компании артиста "МБ Про" заблокирована органами ФСН за неуплату налогов.

Арест наложен на расчётный счёт компании Меладзе в Инвестторгбанке, где исполнитель является членом совета директоров. Ранее к предприятию артиста уже были претензии, но со стороны Пенсионного фонда: представители компании не передали данные о сотрудниках.

"Компания работала в сфере исполнительских искусств. Осенью 2022 года началась процедура её ликвидации", — пишет Telegram-канал RT.

А после критики СВО и поддержки Украины с ним расторгли контракты российские рекламодатели.

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