Валерий Меладзе после поддержки Украины даст концерты в России

Певец Валерий Меладзе после скандального случая в Дубае намерен выступить в России весной 2023 года. Данную информацию подтверждает официальный сайт артиста, где можно приобрести билеты на его концерты.

"Говорят, каждый концерт Меладзе будет начинать с бандеровского приветствия. Ну а в перерывах зиговать, разумеется. А если серьёзно, кто вообще согласовывает и даёт разрешение на концерты фанату Бандеры* и Зеленского? Вы там совсем тю-тю?" — пишет Telegram-канал "Голос Мордора".

Во время мероприятия в Дубае к артисту из зала обратилась зрительница с известной украинской речёвкой. Меладзе отодвинул микрофон в сторону и поддержал Украину.

Видео с данным фрагментом быстро разлетелось по Сети. Поклонники и коллеги певца были шокированы таким поступком и раскритиковали артиста.

Меладзе поспешил оправдаться за необдуманный поступок, заявив, что "он вне политики и никого не ненавидит".

*Степан Бандера - лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

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