Актриса Яна Поплавская высказалась о трусливом поступке Меладзе в Дубае

Во время выступления в Дубае певец Валерий Меладзе попал в очередной скандал. Зрители концерта обратились к артисту с известной украинской речевкой, а Меладзе отодвинув микрофон и шепотом прославил Украину. Видео мгновенно разлетелось в Сети.

Российская актриса Яна Поплавская жёстко раскритиковала поведение певца и заявила о том, что Меладзе может рассчитывать на государственную награду от Владимира Зеленского.

Также актриса напомнила, что Валерий Меладзе является Народным артистом России и Чечни.

"Громогласно клялся в любви к русскому и чеченскому народу, а тут и голос пропал, в шепоток превратился! Моя бабушка говорила про таких прекрасную фразу: "Обосратушки-перепрятушки! У Зеленского большой опыт героически обосратушных подбирать. Даст, я думаю, шептуну Меладзе Народного! Какой народ, такие у него и герои!" — высказалась актриса в Telegram-канале.

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