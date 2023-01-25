Кушанашвили опроверг отмену концертов Валерия Меладзе по всей России

Телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал массовую отмену концертов Валерия Меладзе в России. Журналист заявил, что лично созванивался с певцом и он опроверг данную информацию.

Кушанашвили написал в своём Telegram-канале о том, что Меладзе является популярным исполнителем с большой армией поклонников. Телеведущий отметил, у певца действительно отменили несколько концертов, но о всех, пока речи не идёт.

Более того, Кушанашвили подчеркнул, что Меладзе получает за свои выступления огромные гонорары и не будет их ни с кем делить. Видимо намекая на информацию о том, что вместо Валерия Меладзе будет выступать Владимир Пресняков.

"Две-три отмены, не более. Выступает чаще, чем вы играете в оголтелый патриотизм, и получает больше, чем Гордон и Барановская вместе взятые. Единственный изъян — не делится, жлобская метелица", — написал Отар.

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