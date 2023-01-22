Политик Певцов выразил надежду на возвращение Чулпан Хаматовой в Россию

Политик Госдумы и актёр Дмитрий Певцов прокомментировал возможное возвращение Чулпан Хаматовой в Россию. Депутат считает, что актриса до конца не осознаёт последствий своего поведения и негативных высказываний в адрес России.

Певцов убеждён, что Хаматова пожалеет о своём решении и вернётся обратно. Однако он не уверен, что зритель будет рад её возвращению. Актёр не понимает, как его коллега смогла бросить всё, что она создала в России.

"Я начал тут недавно смотреть интервью Чулпан Хаматовой, через пять минут мне стало скучно, потому что это какая-то наигранная трагедия. Я Чулпан знаю почти с детского возраста. И много лет наблюдал за тем, как она пробивалась, делала себе имя. Она его сделала. Она талантливый человек. Но на её примере можно сказать, что артист — это человек, который в центр мироздания ставит всё-таки себя", — признался 58-летний Дмитрий Анатольевич.

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