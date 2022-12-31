Промоутер Зубицкий о первом приезде Маккартни в РФ: "Оборудование перевозили 70 грузовиков"

Первый приезд Пола Маккартни в РФ и его концерт на Красной площади было невероятно сложно организовать. Об этом заявил промоутер Владимир Зубицкий.

В интервью Общественной Службе Новостей он отметил, что на одни только переговоры, связанные с подготовкой выступления, ушло четыре года.

"У Маккартни на тот момента была самая большая сцена в мире — оборудование перевозили 70 восемнадцатиметровых грузовиков", — уточнил промоутер.

Он добавил, что на Красной площади организовали Wi-Fi специально для концерта музыканта. Для выполнения этой задачи пришлось нанимать сотрудников государственной компании, пояснил Зубицкий. Эксперт подчеркнул: ещё одним сложным аспектом стало создание VIP-туалета для знаменитости. По его словам, рабочие построили кабину, открыли колодец и поставили специальный унитаз.

Кроме того, промоутер напомнил, что концерт Маккартни посетил президент РФ Владимир Путин, что стало символом демократии. Группу The Beatles ждали в стране "сто лет", указал специалист.