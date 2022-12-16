Певица Монеточка предложила недовольным поклонникам сходить на концерт Кобзона

Молодая певица Монеточка ответила подписчикам в социальной Сети за критику её концерта. Оказывается, сбежавшей из России исполнительнице тяжело даётся зарубежная публика.

Минувший концерт в Хельсинки прошёл не без скандала, так как слушатели обвинили артистку в плохом вокале. Певица Лиза Монеточка отправила своих недовольных слушателей на концерт к умершему Иосифу Кобзону и патриотичному кумиру молодёжи SHAMANу.

"Я считаю, ребят, если вы ценители какого-то великого профессионального оперного вокала, то не надо ходить на концерт Монеточки. Это большая глупость. Лучше сходите на концерт SHAMAN или, как там его, Кобзона", — говорит звезда в Сети.

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