МХАТ отменил спектакль с Бузовой из-за плохих продаж билетов

МХАТ сообщил об отмене спектакля "Чудесный грузин", в котором участвует Ольга Бузова. Плохая продажа билетов в период коронавирусных ограничений стала причиной для принятия такого решения.

На официальном сайте МХАТ им. М. Горького размещено обращение к зрителям:

"МХАТ им. М. Горького отменяет 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений, — такое решение принял генеральный директор театра Владимир Кехман".

Спектакль перенесут на неопределённый срок, снимать из репертуара его не планируют.

"Деньги за спектакль будут возвращены зрителям", — передаёт РИА Новости информацию пресс-службы театра.

Ольга Бузова исполняет в спектакле главную роль певицы Бэллы Шанталь. Ранее Народная артистка СССР Татьяна Доронина непечатными выражениями прокомментировала игру актрисы и телеведущей на сцене МХАТа.

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