EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Октябрь стал рекордным по числу заражений и смертей от COVID-19 в России
Отравившихся в Хургаде выписали из больницы, но выявили новые случаи
Отель в Хургаде закрыли после массового отравления россиян
Фигуристка Валиева покорила Канаду двумя мировыми рекордами
Статистика по COVID-19 показала новый суточный рекорд в РФ
Посольство РФ в Египте отреагировало на отравление россиян
В Туве мужчину подозревают в убийстве сестёр девяти и 14 лет
Bloomberg: США, Индия и Япония встревожены словами Путина о ценах на нефть
WP: зачем Россия стягивает войска к границам Украины?

МХАТ отменил спектакль с Бузовой из-за плохих продаж билетов

Шоу-бизнес

МХАТ сообщил об отмене спектакля "Чудесный грузин", в котором участвует Ольга Бузова. Плохая продажа билетов в период коронавирусных ограничений стала причиной для принятия такого решения.

МХАТ отменил спектакль с Бузовой из-за плохих продаж билетов

На официальном сайте МХАТ им. М. Горького размещено обращение к зрителям:

"МХАТ им. М. Горького отменяет 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений, — такое решение принял генеральный директор театра Владимир Кехман".

Спектакль перенесут на неопределённый срок, снимать из репертуара его не планируют.

"Деньги за спектакль будут возвращены зрителям", — передаёт РИА Новости информацию пресс-службы театра.

Ольга Бузова исполняет в спектакле главную роль певицы Бэллы Шанталь. Ранее Народная артистка СССР Татьяна Доронина непечатными выражениями прокомментировала игру актрисы и телеведущей на сцене МХАТа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Актеры на карантине: Как живет культура в изоляции?
Автор: Елена Федорова
Последние материалы
Турция отвергла обвинения по "украинским" беспилотникам Bayraktar
Писатель Юрий Милославский: в русской мафии в США русских было меньшинство
МХАТ отменил спектакль с Бузовой из-за плохих продаж билетов
Октябрь стал рекордным по числу заражений и смертей от COVID-19 в России
Отравившихся в Хургаде выписали из больницы, но выявили новые случаи
Отель в Хургаде закрыли после массового отравления россиян
Фигуристка Валиева покорила Канаду двумя мировыми рекордами
Статистика по COVID-19 показала новый суточный рекорд в РФ
Посольство РФ в Египте отреагировало на отравление россиян
В Туве мужчину подозревают в убийстве сестёр девяти и 14 лет
Популярное
Мир. Новости мира
На Украине нашли, чем заменить поставки угля из России

Украинцы нашли, чем заменить российский уголь в нобяре.

На Украине нашли, чем заменить поставки угля из России
Где на территории бывшей Российской империи живут потомки снежного человека
Непознанное и необъяснимое
Где на территории бывшей Российской империи живут потомки снежного человека
Происшествия
В Туве мужчину подозревают в убийстве сестёр девяти и 14 лет
Здоровье
Врач предостерёг от "гнойных дыр" при болезни COVID-19
Дмитрий Соколов "Алиса, где встретить призрака в России?" Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Натовский сюрреализм грозит миру большой бедой Усам Оздемиров Ирина Шлионская Социопатов будут вычислять по ДНК? Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Талибы* предупредили: если нас не признают, проблемы будут у всех
Мир. Новости мира
МИД РФ отреагировал на захват россиян в Донбассе
Пушков порекомендовал НАТО "расстаться со сладкими снами" про Россию
Политика. Новости и аналитика
Пушков порекомендовал НАТО "расстаться со сладкими снами" про Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников