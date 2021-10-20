Доронина высказалась по поводу игры Бузовой во МХАТе

Народная артистка СССР Татьяна Доронина непечатными выражениями прокомментировала игру Ольги Бузовой на сцене МХАТа.

Выяснилось, как экс-руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Татьяна Доронина отреагировала на приглашение Ольги Бузовой в спектакль "Чудесный грузин".

Маститая артистка не одобрила привлечение к работе в театральной постановке прославленного МХАТа звезды "Дома-2".

О реакции Дорониной на дебют Бузовой на сцене легендарного театра рассказала близкая подруга знаменитой актрисы, заслуженная артистка России Лидия Матасова.

Новый показ спектакля "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой состоится 2 ноября. Худрук театра Эдуард Бояков продлил договор с поющей ведущей на новый сезон.

Премьера "Чудесного грузина" состоялась весной этого года, однако о мнении Дорониной по поводу данного приглашения стало известно только сейчас.

"Это непечатное выражение", — цитирует слова Лидии Матасовой NEWS.ru.

Доронина, по словам её подруги, резко высказалась на данную тему.

"Ну вот теперь ***** привели на сцену", — передала слова знаменитой коллеги заслуженная артистка РФ.

Табуированное слово можно перевести как "девушка с пониженной социальной ответственностью".

"Когда великий театр собирает аншлаг на премьеру благодаря Бузовой… Вы только вдумайтесь! Это значит, без Бузовой своего зрителя у театра больше нет?" — вопрошает Матасова.

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