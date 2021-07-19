Бузова снова поднимется на сцену МХАТ

Ведущая, певица и актриса Ольга Бузова порадует поклонников и поразит "хейтеров" и в новом театральном сезоне. На сайте МХАТ появились данные о том, что спектакли с участием Бузовой пройдут в сентябре, также на сайте zakupki. gov.ru представлен договор с её гонораром.

Уточняется, что за сыгранную в одном из спектаклей роль Бузова получит 117 022 рубля. Напомним, что ранее участие экс-участницы "Дома-2" в постановке "Чудесный грузин" вызвало противоречивые эмоции у экспертов и зрителей. Например, Эдуард Бояков считает, что эксперимент удался.

"Конечно, безусловно, и театр это чувствует, и зритель это чувствует. Стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы", — высказался худрук МХАТа имени Горького для ТАСС.

"Я резко отрицательно отношусь к этому. Я считаю, что это дискриминация, профанация и девальвация актерской профессии", — заявил в выступлении на "РЕН ТВ" заслуженный артист России, актер Анатолий Белый.

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