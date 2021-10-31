Лещенко: Бузова вполне может получить звание народной артистки

79-летний Лев Лещенко внимательно следит за всем, что происходит в мире шоу-бизнеса. И почти сразу прокомментировал высказанное Ольгой Бузовой желание получить звание заслуженной артистки России.

По словам Льва Валерьяновича, у 35-летней Ольги для это есть все шансы — ведь "народ её любит".

Ветеран российской эстрады пояснил, что не чётко прописанных правил, по которым звание это (заслуженного артиста) выдается.

"Нельзя однозначно сказать, за что его дают. И не стоит пытаться предугадать, кто следующий его получит. Есть масса примеров, когда всенародные любимцы не удостоились такой чести, малоизвестные — получали", — сказал Лещенко в интервью Лайфу.

Но всё равно, считает артист, если публика "проявит должную активность", Бузова может стать "заслуженной". А вот в чём он не уверен, так это в том, нужно ли это самой "поющей ведущей":

"Она яркая девочка. Интересно работает. Её много критикуют, но она труженица. И если народ попросит, то можно будет это звание получить. Ольга должна сама подумать, нужно ли ей это звание, как нужно было подумать, надо было ли ей играть во МХАТе. Это уже выбор каждого".

Ольга Бузова,МХАТ

К слову, несмотря на всё возмущение "театральной общественности", Ольга Бузова снова буде играть на сцене МХАТа: 2 ноября в театре опять аншлаг - дают "Чудесного грузина" с её участием.