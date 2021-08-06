Народный артист РСФСР Лев Лещенко проявляет чудеса расточительности. Николая Басков решил воспользоваться щедростью Льва Валерьяновича.
Николай Басков и Лев Лещенко вместе отдыхают на французско-итальянском побережье Ривьеры.
Знаменитые артисты посетили ресторан на открытом воздухе. Видео с отдыха Басков опубликовал в своём Instagram-аккаунте.
Басков, наряженный в цветастую курортную рубашку, в неком замешательстве признался, что не знает, что себе заказать в изысканном заведении общепита.
На это Лев Валерьянович сказал молодому коллеге, что тот может заказывать всё, что хочет, так как он готов раскошелиться.
"За всё плачу!" — сказал маститый певец и сделал барский жест рукой.
Басков обрадовался такому положению дел.
"Сегодня гуляем на бабки Лещенко", — объяснил Николай.
Супруга Льва Валерьяновича Ирина Лещенко, однако, осталась недовольна решением мужа.
Басков признал, что Ирина не в курсе планов мужа, но это его не остановило.
"Ураааааа! Нашёл спонсора", — написал певец под видео.
"Наслышаны, какой щедрый Лев Валерьянович. Так что, Николай, повезло Вам", — написали фолловеры под видео.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Осторожно, новости" тезисно перечислила главные моменты, которые касаются нового статуса белорусской спортсменки.