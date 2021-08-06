Лев Лещенко стал спонсором Николая Баскова

Народный артист РСФСР Лев Лещенко проявляет чудеса расточительности. Николая Басков решил воспользоваться щедростью Льва Валерьяновича.

Николай Басков и Лев Лещенко вместе отдыхают на французско-итальянском побережье Ривьеры.

Знаменитые артисты посетили ресторан на открытом воздухе. Видео с отдыха Басков опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

Басков, наряженный в цветастую курортную рубашку, в неком замешательстве признался, что не знает, что себе заказать в изысканном заведении общепита.

На это Лев Валерьянович сказал молодому коллеге, что тот может заказывать всё, что хочет, так как он готов раскошелиться.

"За всё плачу!" — сказал маститый певец и сделал барский жест рукой.

Басков обрадовался такому положению дел.

"Сегодня гуляем на бабки Лещенко", — объяснил Николай.

Супруга Льва Валерьяновича Ирина Лещенко, однако, осталась недовольна решением мужа.

Басков признал, что Ирина не в курсе планов мужа, но это его не остановило.

"Ураааааа! Нашёл спонсора", — написал певец под видео. "Наслышаны, какой щедрый Лев Валерьянович. Так что, Николай, повезло Вам", — написали фолловеры под видео.

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