Иосиф Пригожин высказался о контракте МХАТа с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова может отказаться снова выйти на сцену МХАТа имени Горького, предположил Иосиф Пригожин. Всё дело в недостаточно высоком гонораре, считает продюсер. Напомним, что за участие в двух спектаклях звезда получит более 230 тысяч рублей.

Пригожин считает, что гонорар Бузовой должен быть не менее миллиона рублей, так как именно она поможет театру справиться с кризисом и привлечь больше зрителей.

"Оля — не дура. Она понимает свою цену. Корень зла не в них (звездах), а в тех, кто готов их "легализовать", делать их символом. МХАТ сейчас выживает, поэтому и купил себе Бузову. Оля делает свое дело. Она молодец. Она должна стоить миллион, а не 230 тысяч", — написал Пригожин в своём микроблоге.

Однако пресс-секретарь МХАТ имени Горького Виктория Мусина-Пушкина Виктория Мусина-Пушкина опровергла заявление Пригожина.

Спектакли с артисткой запланированы на 17 и 18 сентября. Более точная информация появится ближе к осени.

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