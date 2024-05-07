Ким Кардашьян удивила фантов подбором костюма для ежегодного бала Met Gala

Кардашьян объяснила появление на Met Gala в "бабушкином свитере" темой мероприятия

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян появилась на красной ковровой дорожке Met Gala в роскошном платье, созданном Джоном Гальяно. Поклонников удивила выбранная звездой накидка, напоминающее "бабушкино одеяло".

Фото: youtube.com by канал Entertainment Tonight is licensed under public domain

Сама Ким пояснила выбор такой вещицы тем, что темой мероприятия стало "пробуждение моды".

"Я будто пережила самую дикую ночь в моей жизни в саду… Я просто выбежала, схватила свитер своего бойфренда, надела его и пошла на работу. Мои волосы растрепаны", — цитирует знаменитость The Mirror.

Ким Кардашьян удивила фанатов не только выбором накидки, но и своей феноменально тонкой талией.

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