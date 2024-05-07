Ким Кардашьян удивила фантов подбором костюма для ежегодного бала Met Gala

Бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян появилась на красной ковровой дорожке Met Gala в роскошном платье, созданном Джоном Гальяно. Поклонников удивила выбранная звездой накидка, напоминающее "бабушкино одеяло".
Сама Ким пояснила выбор такой вещицы тем, что темой мероприятия стало "пробуждение моды".
"Я будто пережила самую дикую ночь в моей жизни в саду… Я просто выбежала, схватила свитер своего бойфренда, надела его и пошла на работу. Мои волосы растрепаны", — цитирует знаменитость The Mirror.
Ким Кардашьян удивила фанатов не только выбором накидки, но и своей феноменально тонкой талией.
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