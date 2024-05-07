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Олег Артюков
Bloomberg: Россия в апреле удвоила доходы от продажи нефти

Россия значительно увеличила доходы от продажи нефти

2:42
Экономика

Санкции США и их союзников не оказали значительного влияния на российскую нефтяную отрасль.

Россия значительно увеличила доходы от продажи нефти
Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Несмотря на установленное Западом ограничение цены на российскую нефть, Россия смогла значительно увеличить свои доходы от продажи нефти в апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Bloomberg.

В апреле доходы от продажи нефти в России выросли более чем в два раза по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Этот рост произошёл несмотря на западные ограничительные меры.

По данным Bloomberg, доходы российского бюджета от налогов на нефть в апреле составили 1,053 триллиона рублей, по сравнению с 497 миллиардов рублей, полученных в апреле прошлого года. Общие доходы от нефти и газа также показали значительный рост, увеличившись на 90 процентов по сравнению с прошлым годом и достигнув 1,23 триллиона рублей.

Санкции, введённые против российской нефтяной отрасли, оказали лишь ограниченное воздействие. Россия нашла способы обойти установленные ограничения, используя теневой флот танкеров и расширяя круг покупателей среди стран, не входящих в западный блок.

Международные страховые компании признали, что политика ценовых ограничений становится всё более трудно выполнимой. Тем временем, крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии возобновил закупки российской нефти после временного прекращения, вызванного ужесточением американских санкций в начале года.

Напомним, власти Индии в апреле разрешили работу российским страховым компаниями. Которые в том числе занимаются страхованием морских перевозок. И нефти, разумеется.

Ограничение цены на российскую нефть, перевозимую морским путём, было установлено странами Группы семи, Евросоюзом и Австралией в 2022 году. Потолок цен составляет 60 долларов за баррель.

Тем, кто не соблюдает это ограничение, пригрозили санкциями — отказом в обслуживании в европейских, американских, австралийских, японских портах, а также прекращением страхования у западных компаний.

Если какой-то эффект и был, то кратковременный. Зато многим стала очевидна необходимость создания структур, которые бы не зависели от властей США и их союзников. Идёт ли речь о перевозчиках нефти или же страховщиках. Собственно, эти процессы сейчас и можно наблюдать.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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