Доходы России от экспорта газа и нефти в феврале достигли более 10 миллиардов долларов (или 945,6 миллиарда рублей). Это на 80% больше, чем было зафиксировано в феврале прошлого года, сообщает агентство Bloomberg.
Вице-премьер Александр Новак заявил в начале марта о текущей ситуации на рынке нефти. Согласно его заявлению, Россия планирует дополнительно снизить добычу и экспорт нефти на 471 тысячу баррелей в сутки. Эти изменения вступят в силу во II квартале 2024 года.
Ранее в январе агентство Bloomberg отмечало, что Россия второй год подряд достигает рекордных объемов добычи нефти. Этот факт еще раз подтверждает устойчивость российской экономики к санкциям и изменениям на мировом рынке энергоносителей.
Нефтяная промышленность России является одной из ключевых отраслей экономики страны, объединяя в себе добычу, переработку, производство, транспортировку и реализацию нефтепродуктов. Первые упоминания о естественных нефтяных месторождениях на территории России относятся к X веку и содержатся в трактате византийского императора Константина Багрянородного под названием "Об управлении государством".
С того времени нефть стала одним из наиболее важных природных ресурсов России, играя значительную роль в формировании бюджета страны.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.