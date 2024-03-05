Западные санкции не помеха: доходы России от продажи нефти и газа в феврале подскочили на 80%

Bloomberg: доходы России от нефти и газа выросли на 80%

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Нефть

Доходы России от экспорта газа и нефти в феврале достигли более 10 миллиардов долларов (или 945,6 миллиарда рублей). Это на 80% больше, чем было зафиксировано в феврале прошлого года, сообщает агентство Bloomberg.

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Вице-премьер Александр Новак заявил в начале марта о текущей ситуации на рынке нефти. Согласно его заявлению, Россия планирует дополнительно снизить добычу и экспорт нефти на 471 тысячу баррелей в сутки. Эти изменения вступят в силу во II квартале 2024 года.

Ранее в январе агентство Bloomberg отмечало, что Россия второй год подряд достигает рекордных объемов добычи нефти. Этот факт еще раз подтверждает устойчивость российской экономики к санкциям и изменениям на мировом рынке энергоносителей.

Нефтяная промышленность России является одной из ключевых отраслей экономики страны, объединяя в себе добычу, переработку, производство, транспортировку и реализацию нефтепродуктов. Первые упоминания о естественных нефтяных месторождениях на территории России относятся к X веку и содержатся в трактате византийского императора Константина Багрянородного под названием "Об управлении государством".

С того времени нефть стала одним из наиболее важных природных ресурсов России, играя значительную роль в формировании бюджета страны.