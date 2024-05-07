Кофе: враг или союзник красоты и здоровья

Как кофе воздействует на здоровье и внешний вид

2:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Некоторые считают, что кофе следует избегать ради сохранения красоты, тогда как другие утверждают, что этот напиток приносит не только бодрость, но и молодость. В чем же правда?

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Вред от кофе

Употребление кофе может серьезно повлиять на здоровье, особенно это касается людей с хроническими заболеваниями. Например, для тех, кто страдает от высокого давления, кофеин следует исключить, чтобы не вызвать проблем с сердцем и сосудами. Также бодрящий напиток может усугубить гастрит, язвы желудка и другие проблемы с ЖКТ. С точки зрения красоты, стоит помнить, что кофе является красящим напитком, который может влиять на цвет зубной эмали, придавая ей желтоватый налет. Еще одним негативным последствием употребления кофе являются отеки. После употребления нескольких чашек кофе во второй половине дня, утром вы можете обнаружить, что ваш вид не такой свежий и подтянутый: ваше лицо может выглядеть более опухшим, а живот — выпирающим.

Именно поэтому даже те, кто отстаивает пользу кофе, рекомендуют употреблять его в умеренных количествах. Современные нутрициологи считают, что для взрослого здорового человека норма кофе — не более 3 чашек американо в день.

Польза кофе для красоты

Однако кофе может приносить значительные пользу не только здоровью, но и внешности. В нем содержится большое количество антиоксидантов, которые помогают организму бороться со старением, что означает, что первые признаки старения появятся гораздо позднее. Но для того чтобы кофе был максимально полезным, его следует пить без добавления молока, так как оно полностью нейтрализует действие антиоксидантов.

Кроме того, кофе благотворно влияет на рост волос, делая их более блестящими и крепкими. Его можно употреблять или использовать для ополаскивания волос после мытья.

Также кофе оказывает влияние на загар. Перед посещением пляжа, выпить чашечку эспрессо поможет быстрее получить золотистый оттенок кожи. Кроме того, кофе содержит хлорогеновую кислоту, которая очищает кожу и снижает появление высыпаний.

Важно помнить, что такие полезные свойства характерны только для натурального кофе, в то время как растворимый кофе почти бесполезен для организма.