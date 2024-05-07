Раскрыт секрет самых продаваемых электрокаров в России: вот какие модели в тренде

Составлен ТОП-10 самых недорогих электрокаров в России в мае 2024 года

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В мае 2024 года рейтинг самых доступных электрокаров в России возглавил Evolute i-Pro, собираемый на липецком заводе, предлагаемый по цене 2 070 000 рублей. Следующие позиции занимают китайский хэтчбек BYD Seagull, стоимостью 2 250 000 рублей, и компактный Baojun Kiwi EV, который можно приобрести за 2 470 000 рублей, согласно carsweek. ru.

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В списке также присутствуют Dongfeng-Honda M-NV за 2 950 000 рублей, удлинённая версия BYD Yuan за 3 260 000 рублей и кроссовер Honda e: NS1, предлагаемый за 3 390 000 рублей.

На седьмом месте расположился Weltmeister W6 520 с ценой в 3 499 000 рублей, за ним следует компактный и стильный Ora O3 за 3 541 000 рублей.

Завершают топ-10 Volkswagen ID.3 и Evolute i-Joy с ценами 3 573 000 и 3 631 000 рублей соответственно.