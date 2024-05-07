Томаты и горох на Марсе: как древний метод майя революционизирует космическое сельское хозяйство

Учёные назвали практику выращивания овощей майя ключом к освоению Марса

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи изучают метод совмещения культур, первоначально использовавшийся майя, для оптимизации сельского хозяйства на Марсе.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

С учетом длительности поставок с Земли и потери питательных веществ при обезвоживании продуктов, марсианским колонистам придется выращивать собственную пищу.

В экспериментах в теплицах, имитирующих условия на Марсе, использовалась смесь, имитирующая марсианскую почву, где культивировались горох, морковь и помидоры как вместе, так и по отдельности. Результаты показали, что томаты лучше росли в совмещенных культурах, особенно в сочетании с морковью и горохом, в то время как морковь давала меньше урожая в совмещенных культурах, сообщает Planet Today.

Исследования могут принести пользу как будущим колониям на Марсе, так и сельскому хозяйству на Земле в условиях изменения климата.