Томаты и горох на Марсе: как древний метод майя революционизирует космическое сельское хозяйство

Исследователи изучают метод совмещения культур, первоначально использовавшийся майя, для оптимизации сельского хозяйства на Марсе.
С учетом длительности поставок с Земли и потери питательных веществ при обезвоживании продуктов, марсианским колонистам придется выращивать собственную пищу.
В экспериментах в теплицах, имитирующих условия на Марсе, использовалась смесь, имитирующая марсианскую почву, где культивировались горох, морковь и помидоры как вместе, так и по отдельности. Результаты показали, что томаты лучше росли в совмещенных культурах, особенно в сочетании с морковью и горохом, в то время как морковь давала меньше урожая в совмещенных культурах, сообщает Planet Today.
Исследования могут принести пользу как будущим колониям на Марсе, так и сельскому хозяйству на Земле в условиях изменения климата.
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