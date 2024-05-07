Как выглядят приемные дети Тома Круза, которых он усыновил в браке с Николь Кидман

Том Круз впервые за 15 лет снялся с детьми, усыновленным в браке с Николь Кидман

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актер Том Круз был запечатлен вместе со взрослыми детьми, усыновленными в браке с актрисой Николь Кидман. Снимок с 31-летней Изабеллой и 29-летним Коннором появился в блоге бывшего полузащитника "Тампа-Бэй Бакканьерс" и легенды НФЛ Деррика Брукса.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Деррика Брукса в Инстаграм is licensed under public domain

Известно, что Том Круз всегда общался со своими приемными детьми в отличие от его бывшей жены Николь Кидман. Экс-возлюбленные усыновили девочку и мальчика вначале 1990-х годов после того, как у голливудской кинозвезды случился выкидыш.

При этом, как пишут СМИ, Крузу не удалось сохранить подобных отношений с дочерью от коллеги Кэти Холмс, так как 18-летняя Сури отказалась быть саентологом — участником организации, которая в России признана нежелательной по решению Генпрокуратуры.

Несмотря на то, что после развода Кидман и Круз договорились о совместной опеке, дети "остались верными отцу".

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