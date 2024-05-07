"Личико раздуло": как проходит восстановление новой музы Киркорова после операции у скандального хирурга Хайдарова

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Певица Марго Овсянникова восстанавливается после пластики у Тимура Хайдарова

0:51
Шоу-бизнес

Певица Марго Овсвянникова в своем блоге сообщила, что сделала пластику у хирурга Тимура Хайдарова, поэтому в настоящее время восстанавливается.

Певица Марго Овсянникова восстанавливается после пластики у Тимура Хайдарова
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Марго Овсянниковой в Инстаграм is licensed under public domain

По ее словам, операция прошла успешно, но ей требуется время для того, чтобы прийти в себя.

"Я не пропала, все хорошо. Я скоро к вам вернусь и покажу свою красоту", — поделилась певица.

Марго Овсянникова обратилась в клинику Хайдарова по рекомендации своего коллеги Филиппа Киркорова. Сам медик считает, что артистке не требуются его услуги, так как она выглядит "божественной". Но раз "Король сказал", то надо "ваять".

Сам Филипп Киркоров тоже сделал несколько пластических операций у Хайдарова.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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