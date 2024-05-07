Собчак высмеяла желание объявившей о разводе певицы Нюши стать "гуру моды"

Ксения Собчак в ехидной форме прокомментировала развод Нюши с Игорем Сивовым

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем блоге отреагировала на новость о том, что певица Нюша и бизнесмен Игорь Сивов решили развестись. По ее словам, поведение исполнительницы напомнило ей блогершу Иду Галич.

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак is licensed under public domain

Светская львица в ехидной форме отметила, что Нюша после расставания с мужем удалила все некрасивые фотографии из блога.

"Нюша наняла стилиста, стерла все стремные фотки из запрещенной соцсети и хочет перевоплотиться в "гуру моды" вслед за Идой Галич", — написала 42-летняя Ксения.

Вспомнить Галич ее заставило то, что блогерша тоже преобразилась после ухода от супруга и активно делится откровенным контентом в соцсетях.

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