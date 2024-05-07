Рустем Сафронов назвал настоящую цель США на Украине

Рустем Сафронов: Запад подбрасывает дровишки в костёр ослабления России

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Штаты предоставят Украине финансы и оружие. Перессорится ли из-за выделенных денег вся киевская верхушка, в чём заключается двойственная игра Вашингтона в отношении России, ради чего на самом деле Штаты продлевают агонию Украины в этом конфликте, Pravda.Ru рассказал журналист-международник Рустем Сафронов.

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— Вы находитесь в Вашингтоне и знаете ситуацию изнутри. Штаты выделили Украине 61 млрд долларов, но только 14 из них придут в Незалежную, остальные деньги осядут в американском ВПК. Насколько вероятно, что верхушка киевского режима может передраться между собой, когда получит такие средства?

— Конечно, конфликты в украинской верхушке возможны. До нас периодически доходят разговоры, что Залужный не хочет ехать в Лондон, а хочет стать президентом. И по этому поводу идут подковёрные интриги. Понятно, что режим, который подвергается серьёзным ударам извне, со стороны России, является неустойчивым. Тут может быть что угодно.

Выделенные военные средства призваны сдержать наступление России, поскольку последние месяцы дела Киева на фронте обстоят не лучшим образом. ВСУ сдают населённые пункты, и давление России продолжается на всей протяжённости фронта. Инициатива перехвачена Россией. Широко разрекламированное украинское наступление не удалось. И теперь российская армия прочно удерживает инициативу.

В этих условиях военная помощь послужит эскалации конфликта. Особенно большую угрозу представляют:

система "Патриот", которая призвана сбивать наши ракеты, самолёты;

ATACMS — ракеты дальнего действия, которыми Киев может бить в глубь России.

Тут идёт сложная игра с Вашингтоном. Внешняя позиция США заключается в том, что не надо слишком дразнить Россию, бить по стратегическим объектам внутри Российской Федерации, по городам. Но неизвестно, насколько искренняя вся игра, в какой степени хвост виляет собакой и будет ли Киев слушаться Вашингтон. Потому что, хотя политической субъектностью киевский режим не обладает, всё-таки там сидят живые люди, и у них могут быть разные мотивы. Идёт война, они озлоблены, поэтому ничего хорошего ждать не приходится. Будет усиление военных действий, новые человеческие жертвы с обеих сторон.

Задача Штатов — как можно дольше продолжать этот конфликт и ослаблять Россию. Всерьёз о поражении России на Западе думать не могут. Они понимают, что для России это вопрос экзистенциальный, вопрос выживания.

Россия не может себе позволить проиграть в этом конфликте. Но имея возможность почти неограниченно подбрасывать дровишки в костёр этого конфликта, Запад стремится истощить, ослабить Россию и нанести ей поражение в том смысле, что людские ресурсы, силы, средства будут идти на продолжение военных действий.

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